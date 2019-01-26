Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı

'Uçan kanat' düzenine göre yapılan özel sensörlere sahip kanatlı araç, hava alanlarından birinde görüntülendi. Bu savaş aracının üretildiğiyle ilgili bilgi daha önce basında yer almış ve ilk deneme uçuşu için hazırlıkların yapıldığı bilgisi de paylaşılmıştı.



Daha önce yayınlanan bilgilere göre, radar gizliliğine sahip S-70 ‘Avcı’, 20 ton ağırlığında olacak. Çeşitli hassas silahlar kullanabilecek olan İHA’nın maksimum uçuş hızı 1000 km / s’i aşacak. Uzun süre havada kalabilen ‘Avcı,’ uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştirecek.