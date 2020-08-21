Görüntüleri ortaya çıktı! Putin'in generali böyle öldürüldü

Geçtiğimiz hafta Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Rus konboyunun geçişi esnasında el yapımı bir patlayıcının infilak ettiğini, bu patlamada Rus tümgeneralin öldüğünü ve 2 askerin yaralandığını açıklamıştı. Rus Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı o patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.



Ortaya çıkan görüntülerde patlamayla birlikte etraftaki askerlerin savrulduğu bazılarının ise kaçtığı yer alıyor. Öte yandan Rus konvoyunun patlama esnasında insani bir yardımdan döndüğü belirtildi. Rus Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Tahliye ve tıbbi müdahale esnasında tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti" ifadelerini kullanırken hayatını kaybeden tümgeneralin devlet ödülüne layık görüldüğü belirtildi.