Görüntüler ilk kez paylaşıldı... İşte adım adım TOGG'un üretim süreci
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı.
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz" ifadesi kullanıldı.
#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.
Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.