Görüntüler Ankara'dan! Selin ortasında kalan ailenin korku dolu anları...

Ankara’da etkili olan şiddetli sağanak, Akyurt ilçesinde bir aileyi otomobilleri içerisinde yakaladı. Araç içerisinde paniğe kapılan ailenin korku dolu o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkentte günlerdir devam eden sağanak, Akyurt ilçesi Tatar Çayı’nda otomobilleriyle seyahat eden bir aileyi yakaladı.

O anlar kameraya yansıdı

Araçları içerisinde selin ortasında mahsur kalan ailenin endişeli ve korku dolu o halleri ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.