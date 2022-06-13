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Yaşam Görüntüler Ankara'dan! Selin ortasında kalan ailenin korku dolu anları...
Yaşam

Görüntüler Ankara'dan! Selin ortasında kalan ailenin korku dolu anları...

Ankara'da birkaç gündür hayatı felç eden şiddetli yağışa bir aile aracın içindeyken yakalandı. Selin ortasında kalan ailenin korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:12:00 -
Görüntüler Ankara'dan! Selin ortasında kalan ailenin korku dolu anları...

Ankara’da etkili olan şiddetli sağanak, Akyurt ilçesinde bir aileyi otomobilleri içerisinde yakaladı. Araç içerisinde paniğe kapılan ailenin korku dolu o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkentte günlerdir devam eden sağanak, Akyurt ilçesi Tatar Çayı’nda otomobilleriyle seyahat eden bir aileyi yakaladı.

O anlar kameraya yansıdı

Araçları içerisinde selin ortasında mahsur kalan ailenin endişeli ve korku dolu o halleri ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

 

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