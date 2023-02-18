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Gündem Görünen köy kılavuz istemiyor artık! Akşener'in 28 Şubatçılığı tescillendi
Gündem

Görünen köy kılavuz istemiyor artık! Akşener'in 28 Şubatçılığı tescillendi

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Akşener’in 28 Şubatçılığı artık tescillendi!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-02-18 10:47:00 -
Görünen köy kılavuz istemiyor artık! Akşener'in 28 Şubatçılığı tescillendi

Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Şubatçı Vural Savaş'ın cenazesine çelenk göndermesini eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“28 Şubat’ın aklınızda kalan en keskin sembolü nedir” diye 100 kişiye sorsak..

Büyük çoğunluğu “başörtü yasağı” der.

Ama 28 Şubat’ı derinlemesine analiz edenler ise..

Sembol uygulaması başörtü yasağının da arkasında olan bitenleri denilmesine inceleyenler ise..

28 Şubat’ın sembol ismi “Vural Savaş’tır” der..

Evet; Yargıtay Başsavcılığı yapmıştır..

Ama Yargıtay Başsavcılığı yapan üç isim sayın desem, “Vural Savaş ve Sabih Kanadoğlu’ndan başka kimi sayabilirsiniz?”

Hukukçuların bile bu iki isme, bir isim daha ekleyebileceklerini sanmıyorum..

Yargıtay Başsavcılığı görevi, halkın gündeminde olan bir icraatı olmadığı için, belki bugünkü başsavcının ismini, hukukçulara da sorsak, alamayız.

Ama Vural Savaş..

O makamda otururken, Refah Partisi hakkında açtığı kapatma davası ile..

Dikkat buyrun..

1999 depreminde yıkılan binaların müteahhitleri hakkında hazırladığı tebliğnamelerle değil.

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Yorumlar

İZMİR

Meral mansuryan

Ülke

Ne sandınız milliyetçimi bunlar İslam düşmanı
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