Görülmeye değer, doğa harikası 8 pembe göl

Dalyan Tuz Gölü, Türkiye

Yüksek oranda tuz içerdiğinden bazen kırmızıya dönen ve Tuz Gölü olarak adlandırılan bu göl, eski bir yerleşim yeri olan Alexandra Troas antik kentinin bir parçası konumunda. Pembe gölün etrafında ve deniz kıyısında görülen kocaman granit sütunlar ve taşlar adeta etrafa saçılmış gibi görünüyor.

Hillier Gölü, Avustralya

1802 yılında keşfedildiğinden bu yana, Hillier Gölü dünyanın her yerinden meraklı ziyaretçileri çekmeye devam ediyor. Batı Avustralya'daki bir adada bulunan bu pembe göl, 600 metre uzunluğunda ve 250 metre genişliğindedir. Gölün pembe tonu yukarıdan bakıldığında daha net görülmektedir. Yapılan helikopter turlarına katılabilir, harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Las Salinas de Torrevieja, İspanya

İspanya'nın Valensiya kentindeki bu güzel pembe göl içindeki tuz oranı sayesinde doğal bir terapi sunuyor. Göl cildinizi ve vücudunuzu şımartmak için ideal bir yer olsa da, muhtemelen yalnız olmayacaksınız. Binlerce flamingo ve diğer su kuşları üreme mevsimi boyunca göle akın ediyorlar.

Sivash Tuz Gölü, Rusya

Karadeniz ile Azak Denizi arasında Kırım Yarımadası'nda yer alan pembe Sivash Tuz Gölü çok miktarda tuz içermektedir. Çok sığdır. Tuz toplanıp uluslararası satıldığı için göl Kırım Yarımadası ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

Laguna Colorada, Bolivya

Sıradağlarla çevrili Laguna Colorada, gerçekten görülmeye değer bir manzara. Şili sınırında bulunan bu 23 kilometrekarelik pembe göl, beş metre derinliğe sahip. Çevresi gezginlerin gece boyunca kalabileceği birkaç küçük köyle çevrilidir.

Hutt Gölü, Avustralya

Aynı güzel pembe tonu paylaşan bir başka Batı Avustralya gölü de Hutt Gölü'dür. Port Gregory'nin bir balıkçı kasabasında bulunan bu 27 kilometrekarelik göl aslında renk değiştiriyor. Çoğunlukla pembe olsa da mevsime ve hava durumuna bağlı olarak kırmızı ve mor tonlarına da dönüşüyor. En güzel manzaranın günbatımında olduğu söyleniyor.

Retba Gölü, Senegal

Retba Gölü hem yerli halk hem de turistler için çok popülerdir. Bu 1 kilometrekarelik pembe göl sadece turistik amaçlı değil, aynı zamanda tuz üretiminde de kullanılıyor. Manzara için ziyaret ediyorsanız, pembe tonu Kasım ve Haziran ayları arasındaki kurak dönemde en belirgin halini alıyor.

Natron Gölü, Tanzanya

Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Rron Vadisi'nde aktif bir volkanın altında Natron Gölü'nü bulabilirsiniz. Yüksek sıcaklığına rağmen bu görkemli pembe göl, milyonlarca flamingoya ev sahipliği yapıyor. Ancak gölün pH seviyesinin değiştiği yılın bazı zamanları flamingolar da dahil olmak üzere hiçbir canlı için yaşanılır bir yer olmuyor.