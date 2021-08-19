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Spor Görülmemiş olay! Hakem sahada silah çekti
Spor

Görülmemiş olay! Hakem sahada silah çekti

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta bir futbol maçını yöneten hakem, oyuncular ve taraftarlar tarafından linç edileceğini düşününce silah çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 10:40:00 -

Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu.

Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek, silahını çekerek kendisini korumaya çalıştı.

Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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