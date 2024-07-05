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Gündem Görülmemiş kasırga! 9 kişi can verdi
Gündem

Görülmemiş kasırga! 9 kişi can verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-05 05:26:00 - 2024-07-05 05:28:09

Karayip ülkelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 9’a yükseldi. Yucatan Yarımadası'na doğru ilerleyen kasırga nedeniyle Meksika’da en az 109 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Karayip ülkelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan ve son olarak dün Jamaika'yı vuran Beryl Kasırgası Yucatan Yarımadası'na doğru ilerlerken, afetin bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre ölü sayısı Jamaika'da 2’ye yükselirken, daha önce Grenada, Kuzey Venezuela ve St Vincent ve Grenadinler'den bildirilen 7 can kaybıyla birlikte toplam bilanço 9’a ulaştı.

109 uçuş iptal edildi

Yapılan şiddetli rüzgar ve yağış uyarıları nedeniyle Meksika’daki Cancun Havaalanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 100 uçuş ile Tulum Havaalanı’ndan gerçekleştirilmesi planlanan 9 uçuş iptal edilirken, Meksika Savunma Bakanlığı’nın tedbir amacıyla farklı bölgelere 120 geçici sığınak kurduğu kaydedildi. Kasırga endişesi nedeniyle Cancun ve Tulum’da halkın marketlere akın etmesi sonucunda birçok bölgede market raflarının boş kaldığı belirtilirken, bazı marketlerin ise kasırga riski nedeniyle geçici olarak faaliyetlerine ara verdiği görüldü. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) yapılan açıklamada Beryl Kasırgası’nın önümüzdeki 2 gün içinde kademeli olarak etkisini yitireceği belirtilirken, buna rağmen Meksika’nın Karayip kıyılarında yarın sabaha dek şiddetli yağış ve rüzgarlar görülebileceği uyarısında bulunuldu.

BM’den kasırgadan etkilenen ülkelere yardım

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’den (BM) farklı ülkelerde büyük yıkıma neden olan Beryl Kasırgası ile ilgili yardım açıklaması geldi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Grenada, Jamaika ve Saint Vincent ve Grenadinler'e BM Acil Durum Fonu'ndan 4 milyon dolar değerinde yardım yapılacağını duyurdu. Dujarric, kasırgadan etkilenen ülkelere destek vermek, yardım sağlamak ve diğer bölgeleri kasırgaya hazırlamak üzere yerel otoritelerle işbirliğini sürdürdüklerini vurguladı.
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