Görülmemiş hukuk skandalı: Bilirkişi, sanığa yazdırmış

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Bilirkişilerin menfaat karşılığı yanlı raporlar hazırlaması adaleti sekteye uğrattığı gibi güveni de sarsıyor. O hukuk skandallarından biri İstanbul’da görülen kooperatif davasında patlak verdi.

‘Usulsüz işlem’ davası nereden nereye geldi

S.S. İstanbul Finanskent Yapı Kooperatifi’nin yönetici ve denetçileri hakkında usulsüz işlem iddiasıyla 27.04.2016 tarihinde şikayette bulunuldu. Yetkililer C.S., M.O.T., Ş.Y., O.K. ve C.E. hakkında 19.08.2018’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2018/150515 Soruşturma sayılı dosyadan “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Yargılama İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2018/672 Esas Sayılı dosya ile başlatıldı. Yargılamanın 4’üncü duruşmasında, dosyanın bilirkişi kuruluna tevdii ile iddianamede belirtilen hususlarda rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verildi. Bunun üzerine dosya, Satılmış B., Kamil Serdar A., Kadir Ö.’den oluşan üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi edildi. Ve ne olduysa bundan sonra oldu.

Bu nasıl rapor?

Davada rapor hazırlayan bilirkişilerin, sanıklarla görüşerek onların hazırladıkları metni raporlaştırdıkları tespit edildi. Üç kişilik bilirkişi heyetinin 17.06.2020 tarihinde mahkemeye sunduğu raporun 14’üncü sayfasında yer alan “Finanskent Kooperatifinin keşif talebi ile dosya bilirkişiye gönderilmiş olup, tamamen kağıt üzerinde yapılan eksik bilirkişi incelemesine ‘itirazlarımız’ sunulmuştur. Güncel durumda dosya Mahkemenin inceleme sürecindedir ve 06.04.2017 tarihinde gerçekleşecek duruşma günü beklenmektedir”şeklindeki ifadelerin sanık üslubuyla hazırlandığı dikkat çekti. Özellikle “itirazlarımız” sözünün, bilirkişi değil ancak dosya kapsamında savunma yapan sanık tarafından kullanılabilecek bir ifade olduğu anlaşıldı.

Defalarca görüşme

Bunun üzerine suç duyurusunda bulunulan 3 bilirkişi hakkında 10.06.2021 tarihinde İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “görevi kötüye kullanma” davası başlatıldı. 2021/367 Esas Sayılı dosyadan kapsamında, bilirkişiler ile kooperatif yöneticileri ve denetçileri arasında görüşme olup olmadığına dair tespitler için Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) müzekkere yazıldı. BTK’dan gelen cevabî müzekkere, rezaleti ifşa etti. BTK’nın saptamasına göre bilirkişi Satılmış B.’nin, sanık C.S. ile irtibata geçerek defalarca telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Bu görüşmenin kayıtları dosyaya girerken, mahkeme heyeti davayı 07.09.2022 tarihine ertelendi.

Kooperatif yöneticileri yargılanıyordu

Şikayetçilerin avukatı Ahmet Keşli, konuyla ilgili şunları aktardı: “Kooperatif yöneticisi ve denetçisi sanıklar hakkında ‘teşekkül halinde suç işlemek’, ‘yargı görevi yapanı etkilemek’, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’ gibi suçlarından şikayette bulunduk. Şimdi yorumu mahkeme yapacaktır. Adalet adliyede tecelli edecektir.”