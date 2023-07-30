  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İstanbul’da mesleki eğitimini tamamlayan görme engellilere sertifikaları verildi
Eğitim

İstanbul’da mesleki eğitimini tamamlayan görme engellilere sertifikaları verildi

Yeniakit Publisher
2023-07-30 10:48:54 - 2023-07-30 10:48:54
İstanbul’da mesleki eğitimini tamamlayan görme engellilere sertifikaları verildi

İstanbul’da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan 32 kursiyere sertifika verildi.

Sarıyer’de bulunan İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 5 ay süren temel eğitim, masaj eğitimi ve çağrı merkezi operatörlüğü eğitimlerini tamamlayan görme engelli kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, törende, 2005’te engellilerle ilgili çıkan yasayla hak temelli bir anlayışa geçildiğini belirtti. Madak, “Bütün politikalarımızı engelli bireylerimizin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilecekleri biçimde şekillendiriyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23