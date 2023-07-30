İstanbul’da mesleki eğitimini tamamlayan görme engellilere sertifikaları verildi
İstanbul’da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan 32 kursiyere sertifika verildi.
Sarıyer’de bulunan İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 5 ay süren temel eğitim, masaj eğitimi ve çağrı merkezi operatörlüğü eğitimlerini tamamlayan görme engelli kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, törende, 2005’te engellilerle ilgili çıkan yasayla hak temelli bir anlayışa geçildiğini belirtti. Madak, “Bütün politikalarımızı engelli bireylerimizin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilecekleri biçimde şekillendiriyoruz” dedi.