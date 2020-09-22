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Aktüel Görme engelli gencin yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Aktüel

Görme engelli gencin yamaç paraşütü hayali gerçekleşti

Manisa'da yaşayan görme engelli Bayram Sönmez: - "Çok güzel bir deneyimdi. Hayallerimden bir tanesini gerçekleştirdim. Hocam çok profesyoneldi ve hiç strese girmedim, adeta kuş gibi hissettim"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:05:34 -
Görme engelli gencin yamaç paraşütü hayali gerçekleşti

MANİSA (AA) - HALUK SATIR - Manisa'da yaşayan görme engelli gencin paraşütle uçuş yapma hayali, İzmir Paraşüt Okulu eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

Manisa'da 28 yaşındaki yüzde 80 görme engelli Bayram Sönmez, uçma hayalini İzmir Paraşüt Okulu eğitmenleriyle paylaştı.

Görme engelli gencin isteğini kırmayan eğitmenler, Bayram Sönmez'e Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi'ndeki 460 rakımlı Çınarlıtepe'de yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşattı.

Heyecanlı olduğu gözlenen Sönmez, yaklaşık 15 dakika gökyüzünde uçtu.

Bayram Sönmez, AA muhabirine kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirterek, hayallerinden birini daha gerçekleştirdiğini söyledi.

Daha önce de yüzmeyi öğrendiğinde benzer bir mutluluğu yaşadığını anlatan Sönmez, "O zaman kendimi balık gibi hissetmiştim. Şimdi de kuş gibi hisettim." ifadelerini kullandı.

Kendisine bu deneyimi yaşatan eğitmenlere teşekkür eden Sönmez, "Bugün uçmak nasip oldu. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Hayallerimden bir tanesini gerçekleştirdim. Hocam çok profesyoneldi ve hiç strese girmedim, adeta kuş gibi hissettim." dedi.

İzmir Paraşüt Okulu pilotlarından Cengiz Gültekin de sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini belirtti. Gültekin, Bayram Sönmez'in hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı oldukları için mutlu olduğunu söyledi.

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