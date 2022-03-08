Görgü, gazetecilikten önce gelir! İsmail Saymaz'dan Ukraynalı aileye büyük ayıp

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Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Ukrayna sınır hattında yaptığı büyük ayıpla gündeme geldi.

Sivillerin sığındığı bir kampta haber çekimi yapan Saymaz, çadırlardaki yaşam koşullarını anlatıyordu.

İnsanların özel alanlarına böyle mi girilir Saymaz?

Saymaz, Ukraynalı bir ailenin yaşadığı çadıra izinsiz bir şekilde girdi. Paldır küldür çadır girişini açan Saymaz, "Bu çadırlardan birini açayım örneğin. Burada Ukraynalılar var." dedi.

Daha sonra bir başka Ukraynalı kadın çekimden rahatsız olarak çadırına girdi. Saymaz kadının arkasından, "Kaçma, kaçma, kaçma dicektim ama hanımefendi gitti." diye bağırıp, sonunda insanlara rahatsızlık verdiğini anlayarak çekimi sonlandırdı.