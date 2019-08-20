Görevlendirmeler yerinde

3 belediyeye kayyım atanmasına büyük destek geldi...

BBP ve DSP: Karar haklı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının yerlerine kayyım atanması uygulaması yerinde olmuştur.” DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: “PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür.”

Bahçeli: Desteğimiz tamdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak, görevlendirmelerden dolayı tebriklerini iletti. Tedbirin, yerinde ve önemli olduğunu belirten Bahçeli, terörle mücadele kapsamında hükümetin ve Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini vurgulayarak “Hükümete ve size desteğimiz tamdır” ifadesini kullandı.

PKK dışında kimse karşı çıkmaz

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen: “HDP’li troller, ‘Milletin iradesine darbe yapılmıştır’ diye saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. HDP eğer millet iradesine saygı duymuş olsaydı PKK ile arasında bağ olanları aday çıkarmazdı. Bölge halkı bu karardan son derece memnun. Kayyım atanan yerlerde PKK sempatizanı birkaç kişinin dışında kimsenin bu karara karşı çıkacağını düşünmüyorum.”

Vatandaşlar memnun

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz: “Kayyım kararı şehit aileleri ve gazilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı memnun etmiş, desteklerini kazanmıştır. Sinek ile uğraşmaktansa bataklığı kurutmak daha doğrudur. Teröre mesafe koymayana, biz mesafe koyarız.”

Halk derin bir nefes aldı

Araştırmacı yazar Ercan Çifçi; “Şehri devlet içinde devlet gibi idare etmeye çalışıyorlardı. Kayyım ile birlikte bölge halkı derin nefes aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereğini yapmış, teröre ve terör destekçilerine gücünü göstermiştir.”

Hukuk içinde hareket ediliyor

Hukukçu Ali Osman Bağırgan: “Atamalar hukuka uygundur. Zira devlet belediye imkanlarının teröre hizmet edilmesine müsaade etmez. Halkın seçtiği isimler halktan değil, Kandil’den talimat alarak hareket ediyordu. Buna devletin göz yumması beklenemezdi. Operasyonlar devletin terörle mücadelesini hukuk içerisinde sürdüreceğinin tezahürüdür.”