Görevinden istifa eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, Senato üyeleriyle vedalaştı

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık sorunları nedeniyle dün görevinden istifa eden Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin Senato üyeleriyle vedalaştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Prof. Dr. Çomaklı, AÜ Senato Salonu'nda düzenlediği toplantıda Senato üyeleriyle istifa kararını paylaştı.

Öğretim üyeleri, özellikle son dönemde yaşanan süreçlerin ailesi ve kendisi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin, sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştığını belirten Çomaklı'yı kararından vazgeçirmeye çalıştı.

Üniversitesi bünyesinde görev yapan birçok akademisyen ise istifa haberinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Akademisyenler, Rektör Çomaklı'nın görev süresince üniversitenin birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ve kronikleşen pek çok sorunun bu dönemde çözüldüğünü belirterek, görevine devam etmesi yönünde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.

AÜ öğrencileri de Rektör Çomaklı'ya sosyal medya hesapları üzerinden çok sayıda mesaj göndererek görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.



