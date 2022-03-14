Görevden alınan Fırat Aydınus Konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kutulu tarafından görevden alınan Fırat Aydınus, ilk kez açıklamada bulundu. İşte Aydınus'un açıklaması...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geçtiğimiz hafta Süper Lig’de 13 hakemin görevine son verilmesi gündeme bomba gibi büşmüştü.

Fırat Aydınus ilk kez konuştu

Görevden alınan hakemler arasında yer alan Fırat Aydınus ilk kez konuştu.

"Hayırlı olsun"

Fanatik'te yer alan habere göre; eski hakem kendisine ulaşan gazetecilere de alınan kararla ilgili "Türk futbolu için hayırlı olsun" cevabını verdi.

13 hakem liste dışı

Bilindiği üzere, TFF'nin hakem kadrosunu yeniden belirlemesinin ardından 13 hakem liste dışı kalmıştı. Peki bu hakemler kimdi? İşte o hakemler:

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de görev yapan Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Süper Lig hakemleri:

Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.



A Klasman

Turgut Doman, Burak Pakkan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onur Özütoprak, Yiğit Arslan, Emre Kargın, Davut Dakul Çelik, Furkan Aksuoğlu, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Oğuzhan Aksu, Ömer Faruk Turtay, Eren Özyemişcioğlu, Adem Cinek, Muhammet Ali Metoğlu, Reşat Onur Coşkunses, Yusuf Ziya Gündüz, Tarık Güldal, Adnan Deniz Kayatepe, Can Cengiz, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen.



Video Yardımcı Hakemleri (VAR)



Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin