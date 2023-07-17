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Yerel Görev başındaki polise araç çarptı
Yerel

Görev başındaki polise araç çarptı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:09:00 -
Görev başındaki polise araç çarptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde görevi başındayken bir aracın çarptığı polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Taşhan mevkiinde yol kenarında hakkında ihbar yapılan aracı bekleyen Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı polis memuru O.K'ya, Marmaris istikametinden Akyaka istikametine giden D.K. idaresindeki araç çarptı.

Yaralanan polis memurunun kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan alkollü sürücü D.K.'nın merkezdeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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