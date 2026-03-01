Görev Başında Acı Kayıp! Samsun’da Genç Savcı Hayatını Kaybetti
Akın Gürlek, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki adliyede Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İbrahim Selim Yazıcı’nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Akın Gürlek, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki adliyede Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İbrahim Selim Yazıcı’nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Genç yaşta hayatını kaybeden savcının vefatı, yargı camiasında derin üzüntü yarattı.
Bakan Gürlek, yaptığı değerlendirmede görevine bağlılığı ve sorumluluk anlayışıyla tanınan bir hukukçuyu kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtti. Yazıcı’nın mesleğine duyduğu bağlılık ve özverili çalışmalarıyla kısa sürede takdir topladığını ifade eden Gürlek, merhuma Allah’tan rahmet diledi.
Başsağlığı mesajında ailesine, yakınlarına ve tüm yargı teşkilatına sabır temennisinde bulunan Gürlek, teşkilatın büyük bir kayıp yaşadığını vurguladı.