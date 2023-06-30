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Yerel Görenler şaşkına döndü! Bakın dilenci nasıl geldi ve nasıl gitti
Yerel

Görenler şaşkına döndü! Bakın dilenci nasıl geldi ve nasıl gitti

Yeniakit Publisher
2023-06-30 14:22:00 -

Kendisini engelli gibi gösterip yürüteçle dilencilik yaparken suçüstü yakalanan şahıs, yürüteçle geldiği zabıta müdürlüğünden yürüyerek çıktı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Kurban Bayramı münasebetiyle şehir merkezi genelinde rutin denetimler gerçekleştiren ekipler, yürüteçli bir kişinin vatandaşların duygularını sömürerek para istediğini fark etti. Şahıs para dilenirken zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yürüteci ile Zabıta karakoluna getirilen ve herhangi bir engeli olmadığı anlaşılan kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanırken, şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından binadan yürüyerek çıktı.

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