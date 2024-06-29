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Yaşam Görenler hayrete düştü! 25 santimlik etçil çekirge
Yaşam

Görenler hayrete düştü! 25 santimlik etçil çekirge

Yeniakit Publisher
2024-06-29 13:18:52 - 2024-06-29 13:18:52
Görenler hayrete düştü! 25 santimlik etçil çekirge

Batman'ın Sason ilçesinde 20 santimetre büyüklüğündeki etçil çekirge görüldü. Yangın bölgesinde çekirgeyi görenler hayrete düştü.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangın alanında ekipler incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde, ekipler, yangında telef olmuş 20 santimetre büyüklüğünde dev etçil çekirge buldu ve eline alarak bir süre inceledi.

TAM 25 SANTİMETRE

Ekipler, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra ortaya çıktığını ifade etti.

ÇİFTÇİ DOSTU ÇEKİRGE

Böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiği vurgulandı.

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