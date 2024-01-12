Görenler hayran kaldı! Dalgıçlar kış mevsiminde denizin dibini görünüledi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz turizm sezonunu gayet olumlu ve sorunsuz şekilde kapatan dalgıçlar yeni yaz sezonunu umutla bekliyor.





Fethiye’de dalış eğitmenleri Dalyan Koyu’nda 5 metre derinlikte dalış yaparak deniz dibinin güzelliğini bir kez daha görüntüledi. Dalış eğitmenleri Önder Diktaş, Berat Hünkar Odabaş ve Barış Safran Dalyan Koyu’nda deniz dibinde şemsiye açıp temsili olta ile balıklar arasında dolaştı.

Kış mevsiminde deniz dibinin güzelliğini görüntüleyen dalgıçlar bu güzellikleri sosyal medyadan paylaşınca büyük beğeni aldı. Dalış eğitmeni Önder Diktaş yaptığı açıklamada ’Geçtiğimiz yaz sezonu dalış turizmi sorunsuz geçmişti. Bu sezonu da umutla bekliyoruz. Deniz dibi harika. Balıklar arasında dalış eğitmeni arkadaşlarla Dalyan koyunda bu kış gününde dalıp, gelecek sezonun adeta provasını gerçekleştirdik. Turizm sezonunu ümitle bekliyoruz’ şeklinde konuştu.

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