Görenler gözlerine inanamadı: Telegram'da tetikçi ilanı!

Bazı sosyal medya platformları üzerinden açılan hesaplar kriminal grupların nasıl örgütlendiğini ve toplumsal şiddetin ülke genelinde hızla yayıldığını gözler önüne seriyor.

TELEGRAM GRUPLARINDA CİNAYET İLANI

Herkesin katılabildiği Telegram gruplarında bir kullanıcı, “Dükkan-araba kurşunlama 200 bin lira, yaralama 120 bin lira, gözdağı 40 bin lira, cinayet 4 milyon lira” şeklinde paylaşımda bulundu. Başka bir kullanıcının paylaşımında ise kampanyalı mermi fiyatları yer aldı.

SADECE MOTORU VE SİLAHI OLANLAR YAZSIN

İlanların paylaşıldığı gruplarda motosiklet ve silah imkanı olan üyelerin iletişim kurması gerektiği hakkında da paylaşımlar yapıldı.