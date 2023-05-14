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Gündem Görenler dönüp tekrar baktı! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti
Gündem

Görenler dönüp tekrar baktı! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

Yeniakit Publisher
2023-05-14 13:00:00 -

Omuzunda papağanı ile birlikte oy kullanan vatandaş ilgi odağı oldu.

Esenyurt’ta Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağan vatandaşların ve sandık görevlilerinin ilgi odağı oldu.

Esenyurt’ta Osmanlı dönemi kıyafetleri giyen 48 yaşındaki Nazım Cihan, oy kullanmaya omzundaki papağanı “Paşa” ile birlikte gitti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Mehterçeşme Mahallesi’nde sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy verme işleminin ardından zarfı sandığa 'Paşa' atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

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