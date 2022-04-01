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Dünya Gören gözlerine inanamadı: Ermenistan'ın tanıttığı 'SİHA' sosyal medyada alay konusu oldu!
Dünya

Gören gözlerine inanamadı: Ermenistan'ın tanıttığı 'SİHA' sosyal medyada alay konusu oldu!

Azerbaycan'la Dağlık Karabağ'da 44 günlük savaş yürüten ancak hezimete uğrayan Ermenistan, yeni SİHA'larını tanıttı. Fakat Ermenistan, SİHA'larına verdiği "Davaro" ismiyle sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 23:06:00 -

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 2020 yılında 27 Eylül- 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen savaşta ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, kendi Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) üretme kararı aldı.

Türklerin gözünden kaçmadı

Bu kapsamda ArmHighTech – 2022 fuarında yeni SİHA'larını tanıtan Ermenistan, dikkatleri üzerine çekti. Ancak Ermenistanlı savunma şirketinin ürettiği SİHA'ların üzerinde yazan isim Türklerin gözünden kaçmadı.

Şirket, Ermeni SİHA'larına "Davaro" ismini verince bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 

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