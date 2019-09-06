Gördes’te 7’den 77’ye spor panayırı coşkusu

Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen spor panayırı, Manisa’nın Gördes ilçesinde yoğun ilgi gördü.

İlçede ilk kez gerçekleşen spor panayırı, Gördes’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi. Eğlenceli anların yaşandığı spor panayırında, voleybol, badminton, okçuluk, mini golf, dart, ayak tenisi, bilek güreşi ve şişme balonlar yer aldı. Keyifli bir gün geçiren vatandaşlar, 7’den 77’ye sporla buluşturuldu. Panayırı, Gördes Kaymakamı Bekir Abacı da ziyaret etti. Abacı, vatandaşlarla sohbet ederek, onların mutluluğuna ortak oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, spor panayırı ile halkı spora teşvik ettiklerini belirterek, "Manisa’mızın her noktasına götürmeyi planladığımız spor panayırı ile halkımız çok mutlu. Spor panayırımıza olan ilgiden çok memnunuz. Sporun tabana yayılması, sporun toplumun her kesiminde hayatımızın bir parçası olması çok önemli. Aynı zamanda da çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onları sporla buluşturmak da görevimiz. Bu amaçla, bakanlığımız ve valiliğimiz öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.