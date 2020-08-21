Google'dan Türkiye ofisi açıklaması

ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye'de ofis açacağı iddialarına ilişkin açıklama yaparak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2006 yılından beri İstanbul’da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye'de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google'ın Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberler, Google'ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır."