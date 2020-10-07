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Teknoloji Google'dan dev yenilik! Bazı cihazların kamera uygulamasına gece modu geldi
Teknoloji

Google'dan dev yenilik! Bazı cihazların kamera uygulamasına gece modu geldi

Teknoloji devi Google, Android Go kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte bazı cihazların kamera uygulamasına gece modu özelliği geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 05:10:00 -
Google'dan dev yenilik! Bazı cihazların kamera uygulamasına gece modu geldi

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android Go kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte bazı cihazların kamera uygulamasına gece modu özelliği geldi. Kullanıcılar yeni güncelleme ile birlikte çekim yaparken gece modunu kullanabilecek. Böylece daha kaliteli fotoğraf çekimi yapılabilecek.

Henüz Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 gibi modeller için kullanıma sunulan özelliğin ilerleyen günlerde tüm Android Go telefonları için yayınlanması bekleniyor.

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