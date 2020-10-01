Google'dan bir yenilik daha!

Son zamanlarda birçok yeniliğe imza atan ABD merkezli teknoloji devi Google, şimdi de Mesajlar uygulaması için harekete geçti. Şirket, uygulamadaki karmaşıklığın giderilmesi amacıyla mesajları kimden geldiğini tespit ederek otomatik olarak kategorize edeceğini açıkladı.

Yeni özellik kapsamında, kullanıcıların başkalarıyla olan görüşmeleri, banka mesajları ve işlem onayları gibi mesajların kimden geldiği tespit edilecek ve tespit edilen bu mesajlar kategoriler içerisine alınacak. Böylece kullanıcılar, uygulama içerisindeki karmaşıklıktan kurtulmuş olacak.

Şu an test aşamasında olan söz konusu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.