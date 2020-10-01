Google'dan 3 dev özellik!

ABD merkezli teknoloji devi Google, 'Telefon' uygulaması üzerinde, arayan kişinin numarasını veya ismini sesli bir şekilde okuyacak, isteğe bağlı olarak eski arama kayıtlarını otomatik olarak silebilecek ve sesli mesajlara daha kolay bir şekilde erişme imkanı sunacak 3 yeni özellik test etmeye başladı.

Arayanın numarasını veya ismini sesli olarak kullanıcıya bildirecek özellik ile birlikte kullanıcılar, telefonlarına bakmadan arayan kişinin kim olduğunu öğrenebilecek.

Ayrıca kullanıcılar, isteğe bağlı olarak eski arama filtreleme kayıtlarını 30 günlük süre içerisinde otomatik olarak silebilecek.

Keşfedilen bir diğer özellik ise kullanıcılara sesli mesajlara daha kolay bir şekilde erişme imkanı sunacak.

Henüz test aşamasında olduğu bilinen bu 3 özelliğin ilerleyen haftalarda yayınlanması bekleniyor.