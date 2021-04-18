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Gündem Google'a bakmayı da mı bilememiş? 'Çok bilmiş' Fatih Altaylı'ya Bakan Varank'tan cevap
Gündem

Google'a bakmayı da mı bilememiş? 'Çok bilmiş' Fatih Altaylı'ya Bakan Varank'tan cevap

Kamuoyunda 'herbokolog' olarak tanınan Fatih Altaylı, bugünkü köşesinden Bakan Mustafa Varank'ı hedef alarak yerli aşıya halel getirme çabasına girişti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:10:00 - 2021-04-18 21:17:09
Google'a bakmayı da mı bilememiş? 'Çok bilmiş' Fatih Altaylı'ya Bakan Varank'tan cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugünkü köşesinden kendisini hedef alan Fatih Altaylı'ya cevap verdi.

Fatih Altaylı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli aşı için gönüllü denek olmasına ilişkin olarak, "Gürsel çiftinin VLP aşısının Faz 1 çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönüllü denek olmuş Doğrusu şaşırdım. Çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler. Bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç. Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü daha önce aşı olmuş olmak Faz 1 çalışmasını bozacak bir durum." yorumunu yaptı.

Google'dan bile bakmayı akıl edemeyen Altaylı'ya cevap: Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama...

Varank da sosyal medya hesabından Google arama motorundan bile bakmayı akıl edemeyen Altaylı'ya şu cevabı verdi:

"Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020’de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum."


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