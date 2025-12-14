Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı

Apple ve Google'ın alışılmadık hamleleri, tehdidin ciddiyetini vurguluyor. Google, Chrome tarayıcısındaki güvenlik açığını yamalarken, Apple ise iPhone ve iPad'lerden Mac ve Apple Watch'lara kadar tüm ürün ekosistemini güncelledi.

Bilgilerin yayınlanma biçiminden elde edilen ipuçları, bunun tipik bir saldırı olmadığını gösteriyor. Güvenlik açığı, Apple'ın kendi ekibi ve Google'ın üst düzey saldırganları takip eden Tehdit Analiz Grubu (TAG) tarafından keşfedildi.

Apple, uyarı metninde de karakteristik bir dil kullanarak, güvenlik açığının "belirli kişileri hedef alan son derece gelişmiş bir saldırıda istismar edilmiş olabileceğini" belirtti; bu ifade genellikle üst düzey casusluk saldırıları için kullanılır.