  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Firari suçlular adaletten kaçamadı! Kırmızı bültenle aranan isimler Türkiye’ye getirildi

Başkentte de iş başa düştü! Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı
Teknoloji Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı
Teknoloji

Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı

Google sıfır gün güvenlik açığını yamalarken işler karıştı. Apple ise iPhone ve iPad'lerden Mac ve Apple Watch'lara kadar tüm ürün ekosistemini devreye soktu!

Apple ve Google'ın alışılmadık hamleleri, tehdidin ciddiyetini vurguluyor. Google, Chrome tarayıcısındaki güvenlik açığını yamalarken, Apple ise iPhone ve iPad'lerden Mac ve Apple Watch'lara kadar tüm ürün ekosistemini güncelledi.

Bilgilerin yayınlanma biçiminden elde edilen ipuçları, bunun tipik bir saldırı olmadığını gösteriyor. Güvenlik açığı, Apple'ın kendi ekibi ve Google'ın üst düzey saldırganları takip eden Tehdit Analiz Grubu (TAG) tarafından keşfedildi.

Apple, uyarı metninde de karakteristik bir dil kullanarak, güvenlik açığının "belirli kişileri hedef alan son derece gelişmiş bir saldırıda istismar edilmiş olabileceğini" belirtti; bu ifade genellikle üst düzey casusluk saldırıları için kullanılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"İroni" Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar
Gündem

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un yerine Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği için adı geçen Fevzi Çakır’ın, “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır” de..
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"
Gündem

Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"

Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na çok sert sözler "İmamoğlu dünyanın en büyük rüşvet davalarından birinin sanığı. İtirafçılar eşinizin yakın ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23