Google uyardı 1 milyar Android riskte: Güncellemesi biten telefonlar hedefte

Google’dan gelen son açıklamalar, teknoloji dünyasında endişe oluşturdu. Yapılan bir sunumda, dünya genelindeki yaklaşık 1 milyar Android cihazın ciddi bir Android güvenlik açığı ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu durum, milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin siber saldırılara karşı savunmasız kalabileceği anlamına geliyor.

GOOGLE’DAN KORKUTAN RAPOR: ANDROİD GÜVENLİK AÇIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Google’ın Android Güvenlik ve Gizlilik Başkanı Eugene Liderman tarafından yapılan açıklamaya göre, aktif durumdaki Android cihazların yaklaşık yüzde 40’ı artık üreticilerinden kritik güvenlik güncellemelerini almıyor. Günümüzde 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğu düşünüldüğünde, bu oran yaklaşık 1 milyar telefona tekabül ediyor. Güvenlik güncellemelerinin kesilmesi, bu cihazların yeni keşfedilen virüslere, kötü amaçlı yazılımlara ve siber saldırı yöntemlerine karşı tamamen korumasız hale gelmesine neden oluyor.

Bu sorun, özellikle eski model telefonları kullananları etkiliyor. Üreticiler, genellikle bir cihazı piyasaya sürdükten sonraki iki veya üç yıl boyunca güncelleme desteği sunuyor. Bu sürenin sonunda ise destek kesiliyor ve cihazlar, “yama açığı” olarak bilinen duruma maruz kalıyor. Bu da, bilgisayar korsanları için potansiyel bir hedef haline gelmelerine yol açıyor.

KULLANICILAR İÇİN RİSKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI NELER?

Güvenlik güncellemesi almayan bir Android telefon kullanmak, birçok riski beraberinde getirir. Bu riskler arasında kişisel verilerin (banka bilgileri, şifreler, fotoğraflar) çalınması, cihazın fidye yazılımları tarafından kilitlenmesi veya yasa dışı faaliyetler için kullanılması yer alıyor.

Google, Project Mainline gibi girişimlerle bazı güvenlik güncellemelerini doğrudan Play Store üzerinden sunarak bu sorunu hafifletmeye çalışsa da, bu durum donanım seviyesindeki kritik açıklar için tam bir çözüm sunmuyor. Bu nedenle uzmanların ve Google yetkililerinin kullanıcılar için en net tavsiyesi şu şekilde: Eğer telefonunuz artık üreticisinden resmi güvenlik güncellemeleri almıyorsa, daha yeni ve desteklenen bir modele geçmeyi ciddi olarak düşünmelisiniz.