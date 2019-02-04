Google Plus kapanıyor mu? Google Plus nedir?

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın sosyal ağı Google+ (Google Plus) için kapatma kararı alındı. Kullanıcılarda şok etkisi yaratan bu gelişmenin nedeni soruşturulmaya başladı. Peki, Google Plus nedir?

Google Plus kapanıyor mu?

Dünya genelinde 2.2 milyar kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı ( Google Plus) kapatma kararı alan Google, resmi takvimini duyurdu. Google+ kullanıcılara konuyla ilgili bilgilendirme e-postası gönderen Google, “Kişisel Google+ hesabınız 2 Nisan 2019'da kullanıma kapatılacaktır” uyarısı yaptı.

Google, ilk olarak Ekim 2018’de Google+’ı kapatma kararı aldığını duyurmuş, ardından Aralık 2018'de de, kullanım oranının düşük olması ve tüketicilerin beklentilerini karşılayacak şekilde ürün başarısını sürdürme konusunda karşılaşılan zorluklar nedeniyle Nisan 2019'da Google+ ürününün tüketicilere yönelik sürümünü kullanıma kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Konuyla ilgili olarak Google’dan yeni bir açıklama geldi. Buna göre bugünden (4 Şubat) itibaren artık kullanıcılar, yeni Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinlikleri oluşturamayacak.

Google Plus 2 Nisan'da silinecek

Yapılan açıklamaya göre 2 Nisan 2019’da da kullanıcıların Google+ hesapları ve oluşturdukları tüm Google+ sayfaları kullanıma kapatılacak ve ilgili içerikler silinmeye başlanacak.

Google’ın açıklaması şöyle:

"2 Nisan'da Google+ hesabınız ve oluşturduğunuz tüm Google+ sayfaları kullanıma kapatılacak ve ilgili içerikler tüketici Google+ hesaplarından silinmeye başlayacak. Google+'daki fotoğraf ve videolarınız Albüm Arşivinizden ve Google+ sayfalarınızdan silinecek. Nisan ayından önce yapmak kaydıyla, içeriğinizi indirip kaydedebilirsiniz. Google Fotoğraflar'da yedeklenen fotoğraf ve videolarınızın silinmeyeceğini hatırlatmak isteriz. Tüketici Google+ hesaplarından, Google+ Sayfalarından ve Albüm Arşivi'nden içerik silme işlemi birkaç ay sürebilir. Dolayısıyla, bu süre boyunca bazı içerikler kalabilir. Örneğin, kullanıcılar kendi Google+ hesaplarının bazı kısımlarını etkinlik günlüğü üzerinden görmeye devam edebilir ve Google+ tüketici sürümü silinene kadar G Suite kullanıcıları, bazı tüketici Google+ hesabı içeriklerini görebilir. 4 Şubat'tan itibaren yeni Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinlikleri oluşturamayacaksınız. Google+ Topluluğu sahibi veya moderatörüyseniz, Google+ Topluluğu verilerinizi indirip kaydedebilirsiniz. Mart 2019 başından itibaren, herkese açık topluluklardaki her topluluk yayınında yazar, gövde metni ve fotoğraflar da dahil olmak üzere ek veriler indirilebilir durumda olacak. Sitelerde ve uygulamalarda oturum açmak için Google+ ile Oturum Açma düğmesini kullanıyorsanız, önümüzdeki haftalarda bu düğmelerin artık çalışmayacağını hatırlatmak isteriz. Ancak, bazı durumlarda bu düğmelerin yerini Google ile Oturum Açma düğmesi alabilir. Google ile Oturum Açma düğmesini gördüğünüz her yerde Google Hesabınızla oturum açabileceksiniz. Google+ ürününü kendi sitelerinizdeki veya başka sitelerdeki yorumlar için kullandıysanız, bu özelliğin 4 Şubat'ta Blogger'dan, 7 Mart'ta da diğer sitelerden kaldırılacağını hatırlatmak isteriz. Tüm sitelerdeki Google+ yorumlarınızın tamamı 2 Nisan 2019'dan itibaren silinecek. G Suite müşterisiyseniz G Suite hesabınızla kullandığınız Google+ etkin olmaya devam edecek."

Google Plus nedir?

Google (NASDAQ: GOOG), İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur. İkili, sık sık "Google Guys" olarak anılmaktadır. Google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kuruldu ve 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir. Gayri resmi sloganı ise, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen "Don't be evil" (Kötü olma) dır. 2006 yılında, halen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşınmıştır.

Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir. Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazılımları sunmakta, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadır. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük yapmıştır. Cr-48 ana işletim sistemi olarak da bilinen yeni Google Chrome OS, 15 Haziran 2011 tarihinden beri, Samsung Series 5 ve Acer AC700 gibi ticari Chromebook'larda kullanılmaktadır.

Alexa, internette en çok ziyaret edilen web sitesi olarak ABD odaklı "google.com"'u listelemektedir, YouTube, Blogger, Orkut gibi Google'a ait diğer siteler ve çok sayıda uluslararası Google sitesi (google.co.in, google.co.uk vb.) ise en çok ziyaret edilen siteler arasında ilk yüz içinde yer almaktadır. Ek olarak şirket, BrandZ marka değeri veritabanı listesinde ikinci sırada yer almaktadır. Buna karşın Google, gizlilik, telif hakkı ve sansür gibi konularda eleştiriler almaktadır.