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Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde

Dünyanın en fazla mobil uygulamasını bünyesinde barındıranGoogle Play Store, bu kez özellikle giriş seviyesi telefona sahip olan kullanıcıların en büyük problemi olan depolama konusunda sevindirici bir yeniliğe imza attı.

13 Ocak 2019 Pazar 15:32
Google Play Store'dan Android kullanıcılarına müjde

3 milyondan fazla uygulamaya ev sahipliği yaparak uygulama mağazası alanında liderliği elinde bulunduran Google Play Store, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için her geçen gün farklı bir yenilik ile karşımıza çıkıyor.

Daha önce yayınlanan güncelleştirme ile Uygulamalarım bölümünde güncelleme notları gösterilmeye başlamıştı. Zira, daha önce kullanıcılar güncellemelerin sunduğu yenilikler için uygulama sayfasına girmek zorunda kalıyordu.

Depolama alanı görüntülenecek

Bu kez özellikle giriş seviyesi telefona sahip olan kullanıcıların en büyük problemi olan depolama konusunda sevindirici bir yeniliğe imza atıldı. Artık, kullanıcılar Uygulamalarım bölümünden depolama alanını görebiliyor.

Bir Reddit kullanıcısının dikkatini çeken bu yenilik sayesinde kalan depolama anının yüzde kaç olduğu, Uygulamalarım ve oyunlarım bölümünde görülebiliyor.

Sadece kalan depolama alanını göstermek ile sınırlı kalınmıyor. Eğer depolama alanınızda yer kalmadıysa, alt kısımda yer alan yeşil butona tıklayarak kullanmadığınız uygulamaları kaldırabiliyor, yer açılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bu değişiklik muhtemelen sunucu tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tüm kullanıcılarda görülmesi biraz zaman alabilir.

(ShiftDelete)

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:32
  1. Google
  2. Google Play Store
  3. Google play store güncelleme
  4. depolama alanı özelliği
  5. teknoloji
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