Google Maps 220 ülke ve bölgeyi içeren yol tarifi ve haritaya sahip. Google Maps sayesinde merak ettiğiniz yerlerin görüntülerini, fotoğraflarını görebilir; gideceğiniz yere toplu taşıma ya da araçla hangi yolları takip ederek gidebileceğinizi hızlıca öğrenebilirsiniz.

Google Maps | Google haritalar

Google Maps genellikle yol bulmak için kullanılsa da asıl amacı dünyanın dört bir yerini sanal bir ortamda gezinmeyi amaçlayan bir harita programıdır. Google Haritalar programıyla cadde, sokak adreslerine ulaşılabilmesi mümkün. Ayrıca yürüyerek, toplu taşıma ya da arabayla belirlediğiniz noktaya ne kadar sürede nasıl gideceğinizi de öğrenebiliyorsunuz. Google Maps işletmeler için de son derece kıymetli. Bir yerin adresini hızlıca bulabilmek için Google Maps’e işletme adreslerinin doğru girilmesi son derece önemli. Google Haritalar üzerinden söz konusu işletme hakkında yapılan yorumları ve yüklenen fotoğrafları görmeniz de mümkün.

Google Maps indir

Google Maps’e hızlıca ulaşmak için telefonunuza uygulamayı ücretsiz olarak indirmeniz mümkün. Google Maps uygulamasını Play Store veya App Store’den indirebilirsiniz. Google Maps uygulamasını kullanırken internet kullanımına dikkat etmenizi öneririz. Çünkü Google Maps kullanırken mobil verinin açık kalması gerekiyor. Bu da internet kullanımını arttırıyor.

Google Maps sokak gezme

Google Maps üzerinden arzu ettiğiniz sokaklarda gezintiye çıkabilirsiniz. Bunun için Google Maps'e bir adres yazın ve merak etteğiniz sokaktaki bir işletmenin üzerine tıklayın. Ardından fotoğraflar kısmında "Street View ve 360" yazısını göreceksiniz. Üzerinde street view yazan fotoğrafa tıkladığınızda söz konusu sokağı online olarak gezebilirsiniz.

Google Maps 3D gezinti

Google Haritalar programıyla dünyanın dört bir yanında 3D gezintiye çıkabilirsiniz. Bunun için Google Maps uygulamasına tıklayıp arzu ettiğiniz yeri, ülkeyi seçin. Ardından sol alt kısımda yer alan fotoğraflar kısmında ‘Street view’ seçin ve dolaşmaya başlayın.

Google yol tarifi

Google Haritalar üzerinden hızlıca yol tarifi öğrenmeniz mümkün. İster tarayıcıdan isterseniz de uygulama üzerinden yol tarifini inceleyebilirsiniz. Google Haritalar’ı açıp bulunduğunuz konum ile varış yapacağınız konumu belirleyip aratın. Bu aşamada yürüyerek, toplu taşımayla ya da araçla seçeneklerinden birini belirlemeniz gerekiyor. Toplu taşıma kısmını seçtiğinizde kullanacağınız tüm araçları aktarma noktalarını görebilirsiniz. Ayrıca ne kadar sürede hedefe ulaşacağınızı da öğrenebilirsiniz.

Google Maps nasıl kullanılır

Google Maps kullanmak son derece kolay. Bunun için gitmek istediğiniz ya da online olarak gezmek istediğiniz yerin ismini yazmanız yeterli. Sonrasında fotoğrafları inceleyip sanal tura çıkabilirsiniz.

Google harita uydu

Google Maps’te görüntüyü iki şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Harita ve uydu seçenekleriyle Google Maps’ten görünümü belirleyebilirsiniz.

Google navigasyon

Navigasyon bir noktadan bir başka noktaya gitmek için kullanılan yol tarifi yapan cihazlardır. Google Haritalar uygulamasıyla gideceğiniz noktaya kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Google maps internetsiz nasıl kullanılır? | Ücretsiz navigasyon

Google Haritalar internetle çalışan bir uygulamadır. Ancak bu uygulamadan internetsiz faydalanabilirsiniz. Bunun için internet bağlıyken bir harita indirmeniz gerekiyor. İndirdiğiniz haritaya internetiniz kapalıyken çevrimdışı ulaşabilirsiniz. İndirdiğiniz haritaları 30 gün içerisinde güncellemeniz gerekiyor. Diğer türlü bu indirilen haritalar siliniyor.