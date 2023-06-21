Google iOS harekete geçti: Bakanı şaşırtan sadece kullanıcıları için özellikler! Açıklaması piyasasını salladı

Google bugün yaptığı açıklamada sadece iOS işletim sistemine sahip telefonlarda geçerli olacak özellikleri duyurdu. İşte detaylar

Teknoloji şirketi Google, arama motoru uygulaması Chrome’u daha kullanışlı hale getirecek bir dizi özelliği tanıttı. iOS’ta geçerli olacak bu özellikler Lens araması başta olmak üzere birçok eklentiye pratiklik kazandıracak.

Google Güncellemelerine Devam Ediyor

Google'ın bugün yayınladığı güncellemeyle birlikte artık telefonunuzla internette gezinirken gördüğünüz herhangi bir resmi galerinizde var olup olmadığını Lens özelliği sayesinde bulabileceksiniz.

Daha önce kısıtlı arama yapan Lens özelliği, gelen yeni özellik ile birlikte nesneleri anlamlandırmak ve dilleri gerçek zamanlı olarak çevirmek için de kullanılabilecek.

Google, Lens özelliği dışında haritalar uygulaması için de bir güncelleme duyurdu. Chrome'da yer alan bir adrese basılı tuttuğunuzda mini bir Google Haritalar görüntüleme seçeneğiniyle ayrı pencereye yönlendirmeden konumu bulmanızı sağlayacak.

Takvim uygulaması için de mini bir değişikliğe giden Google, tarayıcı üzerinde belirlediğiniz takvimin üstüne tıklayarak takvime kaydetme imkanı sunacak.

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