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Teknoloji Google Haritalar
Teknoloji

Google Haritalar

Google Haritalar uygulaması ne işe yarar? Google Haritalar uygulaması nasıl kullanılır? Google Haritalar ücretli mi? İşte Google Haritalar ile ilgili detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:03:00 -
Google Haritalar

Google Haritalar'ın haritalama dünyasında büyük bir etkisinin olmadığını iddia etmek zor. Herkes hala statik görüntüler yaparken, Google geliştiricileri Gmail'den bu yana en ince arayüzü sessizce geliştirdiler, sonra terabaytlarca uydu görüntüsü ve yol verisi aldılar ve hepsini ücretsiz olarak verdiler. Google Haritalar 7’den 7’e dünyada herkesin yaşamını büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Google Haritalar nasıl kullanılır?

Yazımızın bu bölümünde Google Haritalar uygulamasını nasıl kullanacağınızı adım adım anlatacağız. İşte Google Haritalar'ı kullanmaya başlamanız için bir kılavuz:

1. Adım: İlk önce Google Haritalar uygulamasını açmanız gerekir.

2. Adım: Bir yer arayın veya haritada oraya dokunun.

3. Adım: Sağ alttaki yol tariflerine dokunun.

4. Adım: Hedef eklemek için sağ üste gitmeli ve daha fazla seçeneğine dokunmalı ve ardından bir durak eklemelisiniz.

5. Adım: Aşağıdakilerden birini seçin:

Araba ile

Toplu taşıma ile

Yürüyerek

Uçak ile

Bisiklet ile

Adım 6: Başka rotalar varsa, bunlar haritada gri renkte gösterilecektir. Başka bir rotayı takip etmek için gri çizgiye tıklayın.

Adım 7: Navigasyonu başlatmak için Başlat'a dokunun. 

Adım 8: Navigasyonu durdurmak veya iptal etmek için sol alta gidin ve Kapat'a dokunun.

Yolculuğunuz esnasında Google haritalar’ın sesli yönlendirme özelliğini dilerseniz aktif edebilirsiniz. Sesli yönlendirmelerle bir yere gittiğinizde sesli talimatlar alarak yoldan gözünüzü ayırmadan yolculuk yapma imkanına sahip olursunuz. 

Google Haritalar ses ayarı nasıl yapılır?

Google haritaları kullanırken ses seviyesini değiştirebilirsiniz. İşte ses ayarı için izlemeniz gereken adımlar:

Adım1 : "Google Haritalar" uygulamasını açın.

Adım 2: 'Menü'ye ve ardından' Ayarlar'a dokunun.

Adım 3: "Navigasyon ayarları" na ve ardından "Ses seviyesi" ne dokunun.

Adım 4: 'Daha Yüksek, Normal veya Daha alçak'ı seçin.

Google haritalar uygulaması ücretsiz mi?

Google Haritalar Platformu ücretsiz bir uygulamadır.

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