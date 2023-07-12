  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Google, Fetoş'un mesleğini açıkladı! Bu haber başka yerde yok
Siyaset

Google, Fetoş'un mesleğini açıkladı! Bu haber başka yerde yok

Yeniakit Publisher
2023-07-12 12:19:00 -
Google, Fetoş'un mesleğini açıkladı! Bu haber başka yerde yok

Bir gecede onlarca kişiyi katleden terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in fotoğrafı Google'da aratılınca müthiş sonuçlar çıkıyor...

 yeniakit.com.tr 

Terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen yıllarca İslam'ı kullanarak devlete sızdı, milyonlarca vatandaşı da peşinde sürükledi.

2013'te gerçek niyetini belli eden ve devlet içine sızan kademelerini uyandıran Gülen, 15 Temmuz'da en büyük kurşununu sıktı. Askeri darbe yapmaya kalkıaşan vatan hainine devlet içindeki namuslu memurlar ve sivil vatandaşlar gereken cevabı verdi.

Üstad Kadir Mısıroğlu, Fetullah Gülen ile ilgili 1995 senesinde yaptığı bir konuşmada, "Gün gelecek insanlar ona, 'sen hoca değil papaz bile olamazsın' diyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Mısıroğlu'nun bu sözlerini hatırlatan bir gerçek ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Papaz görselleri

Google Görseller'de hain Fetullah Gülen'in görseli aratıldığı zaman, papaz kostümleriyle ilgili sonuçların listelendiği görüldü.

Aziz Yıldırım! FETÖ bitmedi, bunlarla mücadele devam etmeli
Aziz Yıldırım! FETÖ bitmedi, bunlarla mücadele devam etmeli

Gündem

Aziz Yıldırım! FETÖ bitmedi, bunlarla mücadele devam etmeli

FETÖ şüphelisi eski rektör yakalandı
FETÖ şüphelisi eski rektör yakalandı

Yerel

FETÖ şüphelisi eski rektör yakalandı

FETÖ Belediyeler imamı Karaarslan'dan CHP’li bürokrata kaset mesajı!
FETÖ Belediyeler imamı Karaarslan'dan CHP’li bürokrata kaset mesajı!

Gündem

FETÖ Belediyeler imamı Karaarslan'dan CHP’li bürokrata kaset mesajı!

FETÖ'nün İsrailli akıl hocası NATO'ya hırladı! 'Türkiye-NATO-İsveç Anlaşması bir felakettir'
FETÖ'nün İsrailli akıl hocası NATO'ya hırladı! 'Türkiye-NATO-İsveç Anlaşması bir felakettir'

Dünya

FETÖ'nün İsrailli akıl hocası NATO'ya hırladı! 'Türkiye-NATO-İsveç Anlaşması bir felakettir'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23