Google, Fetoş'un mesleğini açıkladı! Bu haber başka yerde yok

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Terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen yıllarca İslam'ı kullanarak devlete sızdı, milyonlarca vatandaşı da peşinde sürükledi.

2013'te gerçek niyetini belli eden ve devlet içine sızan kademelerini uyandıran Gülen, 15 Temmuz'da en büyük kurşununu sıktı. Askeri darbe yapmaya kalkıaşan vatan hainine devlet içindeki namuslu memurlar ve sivil vatandaşlar gereken cevabı verdi.

Üstad Kadir Mısıroğlu, Fetullah Gülen ile ilgili 1995 senesinde yaptığı bir konuşmada, "Gün gelecek insanlar ona, 'sen hoca değil papaz bile olamazsın' diyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Mısıroğlu'nun bu sözlerini hatırlatan bir gerçek ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Papaz görselleri

Google Görseller'de hain Fetullah Gülen'in görseli aratıldığı zaman, papaz kostümleriyle ilgili sonuçların listelendiği görüldü.