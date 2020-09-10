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Teknoloji Google dev özelliği duyurdu!
Teknoloji

Google dev özelliği duyurdu!

Teknoloji devi Google, hangi şirketin aradığına dair detaylı bilgiler verebilen 'doğrulanmış aramalar' özelliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 03:04:00 -
Google dev özelliği duyurdu!

ABD merkezli teknoloji devi Google, hangi şirketin aradığına ilişkin detaylı bilgiler verebilen 'doğrulanmış aramalar' özelliğini yayınladı. Google'ın kendi geliştirdiği Telefon uygulaması için yayınlanan yeni özellik, şu an için sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunuldu.

'Verified Calls' ismi verilen yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, gelen aramaların hangi şirketten geldiğini öğrenebilecek. Arayan şirket Google tarafından onaylanmış bir şirketse şirketin adı, logosu, arama nedeni ve onay sembolü kullanıcıların karşısına çıkacak.

Henüz ABD, Meksika, İspanya ve Hindistan'da hizmete giren yeni özelliğin, ilerleyen zamanlarda tüm ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

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