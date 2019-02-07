Google, Avrupa'yı uyardı!
ABD merkezli İnternet arama motoru Google'dan yapılan açıklamada; Avrupa'nın telif haklarıyla ilgili sunulması planlanan yeni yasa metninin iyi ayarlanmadığı ifade edildi.07 Şubat 2019 Perşembe 18:27
Google'dan yapılana açıklamada Avrupa'nın telif haklarıyla ilgili sunulması planlanan yeni yasa tasarısının iyi düzenlenmediği ifade edildi.
Avrupa'yı uyardı
Google taslak metinle ilgili olarak; Avrupa'daki üretken ekonomiyi ve Youtube'a içerik hazırlayanları etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuldu.
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