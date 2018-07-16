Google 15 Temmuz'u görmezden geldi

Her bir gün için yaptığı tasarımlar ile bilinen Google'ın doodle uygulaması, dünya üzerindeki önemli günleri hatırlatmak için yapılıyor. Özellikle Google yazısının üzerine yapılan bu sembol, genelde önemli bir güne veya önemli bir kişinin doğumu/ölümüne ithaf ediliyor, ancak her güne ithaf edilen doodle 15 Temmuz için yapılmadı.

YENİ YIL VİDEOSUNDA DA UNUTULMUŞTU

Google'ın 15 Temmuz'u görmezden gelişi bir ilk değil. Daha önce de 2016'yı bitirip 2017'ye geçtiğimiz günlerde, yılın önemli anlarının yer aldığı videoda 15 Temmuz'a bir kare dahi yer verilmemişti.