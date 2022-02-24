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Dünya Gönüllü askerlik için şubeye koştular
Dünya

Gönüllü askerlik için şubeye koştular

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaçanlar olduğu gibi ülkesi için mücadele etmeye karar verenler de var!.. Kiev'de halk askerlik için gönüllü oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 11:45:00 -
Gönüllü askerlik için şubeye koştular

Haftalardır karşılıklı açıklamalarla tırmanan Moskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim." dedi.

Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı.

Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.

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