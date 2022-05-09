Gönül Yazar'dan Erol Simavi itirafı! 'Evlilik dışı çocuk yaptık'

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Hürriyet'in patronu Erol Simavi ile yaşadağı gayr-i meşru ilişkisini ve evlilik dışı çocuklarını anlatan Gönül Yazar, "Hep onurlu bir hayat yaşadım, benim için çok önemli bu." dedi.

Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi'nin, yaşanılan gayr-i meşru ilişkiye tepki göstermediğini söyleyen Yazar, "Benim hem Belma Hanım'ın Polenezköy'deki evinde hem de Göcek'teki adada bile odam var. O kadar kıymet verir bana." ded

İşte onurlu hayatı!

Erol Simavi ile Yasemin adındaki kızlarını Simavi'nin eşine götürdüğünde kendisinin de Vural Öger ile evlilik hazırlılığında olduğunu ifade eden Gönül Yazar, şunları söyledi:

Boynum bükük şekilde oturuyordum: Kızım Yasemin'i ona götürdüğümde çok güzel karşıladı beni. Hatta o zaman evlilik hazırlığı yaptığım Vural Öger de yanımdaydı, ona bile çok iyi davranmıştı. Belma Hanım gerçekten çok iyi kalpli bir kadın. Bir keresinde ona gittiğimde evi çok kalabalıktı, ben de o kalabalık içinde boynum bükük şekilde oturuyordum.

Beni bir kere bile ezmedi: Yanıma gelip "Niye boynunu büküyorsun? Ben biliyorum neden böyle yaptığını ama bükme boynunu. Bu da bizim kaderimizmiş" dedi. Beni bir kere bile ezmedi. Erol ile beraberliğimiz sırasında bir kere bile bana kötü söz söylemedi, kapıma dayanmadı. Ben Belma Hanım'ın yerinde olsam kıyameti koparırdım, ortalığı yıkardım. Asla onun gibi anlayışlı davranmazdım.