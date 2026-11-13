İmamoğlu davasında 8 sanığa tahliye
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Toplam 436 sanığın yargılandığı davanın 109. duruşmasında mahkeme, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 4 Ocak 2027’de görülecek.
Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanığın, çıkar amaçlı suç örgütü iddiasıyla yargılandığı davada sekiz sanık hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, aranın ardından kararını açıkladı. Duruşma öncesinde dosyada 46 tutuklu sanık bulunuyordu.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada verilen aranın ardından tahliyeye ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki'nin kardeşi Serhat Kapki, iş insanı ve avukat Ahmet Köksal, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, bir şirkette kantar sorumlusu Volkan Ateş, avukat Mehmet Pehlivan, Ağaç AŞ'de özel kalem müdürü Murat Or ile Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in tahliyesine karar verdi.
Dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Ocak 2027'ye erteledi.
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