10 Eylül 2022 dolar, Euro bugün kaç lira? 10 Eylül 2022 Cumartesi güncel döviz kuru..

10 Eylül Cumartesi günü güncel dolar ve euro fiyatları gündeme geldi. Ekonomiyi yakından takip edenler günlük olarak döviz kuru fiyatlarını takip ediyor.

Dolar ve Euro yatırımı yapanlar günlük olarak güncel döviz kuru hakkında internette araştırma yapıyor.

Piyasalardaki son durum, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Dolar ve euro kurlarının günlük değişimleri merak ediliyor. İşte 10 Eylül güncel döviz kuru...

Dolar ne kadar?

Dolar alış fiyatı: 18,2297 lira

Dolar satış fiyatı: 18,2398 lira

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı: 18,3072 lira

Euro satış fiyatı: 18,3252 lira



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