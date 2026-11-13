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Gündem Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırının ardından uluslararası topluma Filistin halkını korumak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Bakanlık, yazılı açıklamasında saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail’in hastaneye yönelik saldırısını kınayan Bakanlık, “Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıya yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Saldırıda aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Bakanlık, “Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlık, Gazze’de ateşkese rağmen İsrail’in 1.600’den fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve Kapsamlı Barış Planı’nın uygulanması için yürütülen tüm uluslararası girişimleri reddettiğini belirtti. Açıklamada, İsrail’in bu tutumuyla barışın sağlanmasını istemediğini bir kez daha gösterdiği kaydedildi. Bakanlık, uluslararası toplumu Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın sağlanması için gerekli adımları atmaya çağırdı.

HASTANENİN İKİNCİ KATINA SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, gece saatlerinde Nasır Hastanesi’nin ikinci katını da bombaladı. Saldırıda aralarında bir çocuk ve bir doktorun bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

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