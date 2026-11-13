Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, “affedici yol” dönemi resmen başlıyor
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında kara yolu güvenliğinde ezberleri bozan "güvenli sistem yaklaşımı" hayata geçirilerek trafik kazalarındaki can kayıplarının 4 bine düşürülmesi hedefeniyor. Sürücülerin hatalarını telafi etmek ve kaza anındaki hasarı en aza indirmek amacıyla yol kenarlarının "affedici" yapılarla donatılacağı, tabelalar ile yol çizgilerinin daha anlaşılır hale getirileceği açıklandı. Sürücülerin hayatını kurtaracak bu önleyici bakım ve altyapı hamlesiyle birlikte Türkiye'deki kara yolu seyahat standartları tamamen yenilenecek.