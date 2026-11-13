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Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, "affedici yol" dönemi resmen başlıyor

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Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, “affedici yol” dönemi resmen başlıyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında kara yolu güvenliğinde ezberleri bozan "güvenli sistem yaklaşımı" hayata geçirilerek trafik kazalarındaki can kayıplarının 4 bine düşürülmesi hedefeniyor. Sürücülerin hatalarını telafi etmek ve kaza anındaki hasarı en aza indirmek amacıyla yol kenarlarının "affedici" yapılarla donatılacağı, tabelalar ile yol çizgilerinin daha anlaşılır hale getirileceği açıklandı. Sürücülerin hayatını kurtaracak bu önleyici bakım ve altyapı hamlesiyle birlikte Türkiye'deki kara yolu seyahat standartları tamamen yenilenecek.

#1
Foto - Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, "affedici yol" dönemi resmen başlıyor

Trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını azaltmak amacıyla kara yolu güvenliğinde "güvenli sistem yaklaşımı" ön plana çıkarılacak. Yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden bu yaklaşımda, trafik güvenliği sistemdeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak ele alınacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, ulaştırma sektöründe devam eden yatırımlar yapılabilirlik, sürdürülebilirlik, etkinlik, erişilebilirlik, güvenlik ve verimlilik kriterleri doğrultusunda gözden geçirilecek.

#2
Foto - Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, "affedici yol" dönemi resmen başlıyor

Böylece mevcut altyapının daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Mevcut kara yolu altyapısının daha etkin kullanılmasına yönelik iyileştirmelere öncelik verilecek. Yeni projelerde ise asgari sanat yapısı gerektiren ve maliyet açısından daha etkin güzergahlar tercih edilecek. Kara yolu ulaştırma sektöründe teklif edilecek projelerin fizibilite çalışmalarında alternatif güzergahlar maliyet etkinliği açısından değerlendirilecek.

#3
Foto - Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, "affedici yol" dönemi resmen başlıyor

Böylece yatırım kararlarında maliyetlerin gözetilmesi hedefleniyor. Kara yollarındaki bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması da planlanıyor. Mevcut kara yolu ağında oluşabilecek trafik akış darboğazlarının giderilmesi ve ulaşımın yeterli hizmet seviyesinde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacak. Ayrıca taşıt işletme giderlerini ve ağır bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla kara yolu ağında önleyici bakım anlayışı esas alınacak.

#4
Foto - Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, "affedici yol" dönemi resmen başlıyor

Kara yolu altyapısında güvenlik standartlarının yükseltilmesi için "kendini ifade eden yollar" ve "affedici yol kenarları" yaklaşımları uygulanacak. İşaretlemeler, levhalar ve ışıklar aracılığıyla yol kullanıcılarının yol kesimlerine ilişkin standartları daha kolay anlayabilmesini sağlayan "kendini ifade eden yollar" yaklaşımıyla sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının yönlendirilmesi amaçlanıyor.

#5
Foto - Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, "affedici yol" dönemi resmen başlıyor

Çarpmayı önleyen veya çarpışma meydana geldiğinde oluşabilecek hasarı en aza indiren "affedici yol kenarları" yaklaşımıyla da kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Programda yer alan verilere göre, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yıl 6 bin 35 olarak kaydedildi. Bu yıl sonu için söz konusu sayının 5 bin 500 olması tahmin edilirken, 2027 yılı sonunda 4 bine düşürülmesi hedefleniyor.

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