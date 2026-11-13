Sürücülere büyük müjde: Tabelalar değişiyor, “affedici yol” dönemi resmen başlıyor

Çarpmayı önleyen veya çarpışma meydana geldiğinde oluşabilecek hasarı en aza indiren "affedici yol kenarları" yaklaşımıyla da kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Programda yer alan verilere göre, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yıl 6 bin 35 olarak kaydedildi. Bu yıl sonu için söz konusu sayının 5 bin 500 olması tahmin edilirken, 2027 yılı sonunda 4 bine düşürülmesi hedefleniyor.