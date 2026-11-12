  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon’da milyar dolarlık F-35 skandalı! Tam 17 bin yedek parça kayıp, kayıtlar dökülüyor! ABD şokta! Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı! Saldırgan intihar etti Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı Teknoloji devinde ahlaksızlık depremi! Adı yasak aşk skandallarına karışan NVIDIA CEO’su Jensen Huang istifa etti! Yaycı Paşa’dan Haluk Bilginer’e 'Türkiye Sineması' tepkisi: Dilin Türkçe mi Türkiyece mi? Muhalif vekillerin çirkin tavrına Tayyar’dan çözüm önerisi! ‘Madem ki siyasi nezaket yok şu tokalaşma işi bitsin artık!’ Devasa projenin inşaatını da İsrail şirketi yapıyor! Aliyev’in damadı vergi desteğiyle kumarhane imparatorluğu kuruyor! AYM’nin kapısına dadandılar! Fon krizinin çözümüne Yeni Parti takozluğu Trump’tan İran’a küstah tehdit! Yüz milyarlarca dolarını aldık, boğazını ele geçirdik! ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed: Kur'an’ın ilk nüshası üzerine yemin edeceğim
Gündem Malatya'daki helikopter kazasında son durum: Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı
Gündem

Malatya'daki helikopter kazasında son durum: Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Malatya'daki helikopter kazasında son durum: Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 Sikorsky tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehadete eren 4 kahraman mehmetçiğimizin kimlikleri açıklandı. Türkiye'yi yasa boğan elim kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit düştü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin, S-70 Sikorski tipi askeri helikopter olduğu öğrenildi. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şehitlerimizin isimleri de açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kazada şehit olan askerlerimiz şu şekilde:

Erdem ÇİMEN – Kr.Plt.Bnb. (Kara Pilot Binbaşı)

Orhun PINAR – Kr.Plt.Bnb. (Kara Pilot Binbaşı)

Hüseyin ZEHİR – Uç.Hlkp.Tekns.Asb. Kd.Üçvş. (Uçak Helikopter Tekniker Astsubay Kıdemli Üçavuş)

Serkan ÖNDER – Uç.Hlkp.Tekns.Asb. Kd.Çvş. (Uçak Helikopter Tekniker Astsubay Kıdemli Çavuş)

Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu

Gündem

Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu

Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!
Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!

Gündem

Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!

Bahçeli’den taziye mesajı
Bahçeli’den taziye mesajı

Gündem

Bahçeli’den taziye mesajı

Destici’den şehit düşen 4 kahraman askerimiz için başsağlığı mesajı
Destici’den şehit düşen 4 kahraman askerimiz için başsağlığı mesajı

Yerel

Destici’den şehit düşen 4 kahraman askerimiz için başsağlığı mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23