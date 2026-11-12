Malatya'daki helikopter kazasında son durum: Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin, S-70 Sikorski tipi askeri helikopter olduğu öğrenildi. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şehitlerimizin isimleri de açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kazada şehit olan askerlerimiz şu şekilde:

Erdem ÇİMEN – Kr.Plt.Bnb. (Kara Pilot Binbaşı)

Orhun PINAR – Kr.Plt.Bnb. (Kara Pilot Binbaşı)

Hüseyin ZEHİR – Uç.Hlkp.Tekns.Asb. Kd.Üçvş. (Uçak Helikopter Tekniker Astsubay Kıdemli Üçavuş)

Serkan ÖNDER – Uç.Hlkp.Tekns.Asb. Kd.Çvş. (Uçak Helikopter Tekniker Astsubay Kıdemli Çavuş)