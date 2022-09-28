Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’na iki yeni oyuncu katıldı. Gülsim Ali İlhan’ın gidişiyle harap olan izleyiciye müjde geldi. Melis Sevinç ve Erencan Vurucu yeni sezonda yeni karakterlerle diziye güç katacak.

Gönül Dağı, 70. Bölümden ikinci fragman geldi. Yeni fragmanda Muammer hatasını anlıyor ve babasına yalvarıyor. Veysel’in tutuklu yargılanmasına karar veriliyor. Mihriban perişan oluyor. Peki Gönül Dağı yeni bölümde başka neler yaşanacak? Hüzün dolu Gönül Dağı yeni fragmanda mahkemeden Veysel ve Mihriban’ı yıkan karar çıktı. Muammer babasının kapısında onu affetmesi için dil döküyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı…

GÖNÜL DAĞI 69. BÖLÜM ÖZETİ

Muammer’in açtığı dava, Kaya Ailesi’nde küslüğe sebebiyet vermiştir. Ciritçi Abdullah, buna engel olmak için Muammer’in kapısını çalar ve davayı geri çekmesini söyler. Muammer’in buna cevabı ne olacaktır? Cemile yaşadığı talihsiz olayı Veysel’den gizlemek istese de başarılı olamaz. Dişçi Musa üzerinden her şeyi öğrenen Veysel öfkesine yenilecek midir? Ramazan ve Asuman balayına gitmişlerdir. Ramazan’ın askerlik arkadaşının ayarladığı otelde Ramazan ve Asuman’ı ne gibi olaylar beklemektedir? Günşıl’a bir tiyatro yarışması teklifi gelir. Eğer kazanırsa büyük şehirde tiyatro eğitimi almaya gidecektir. Günşıl bu fırsatı değerlendirmek ister ve kolları sıvar. Sonunda başarılı olabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER OLDU?

Gönül Dağı dizisine Utku Ateş ve Zümre Meğreli, Ulviye Karaca, Halil Balkanlar ve Serkan Kuru dahil oldu. Serkan Kuru, Dönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karekterini oynayacak.

GÖNÜL DAĞI 70.BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı… TIKLAYINIZ

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