Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?

TRT 1 ekranlarında hikayesi, senaryosu ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile içleri ısıtan dizi Gönül Dağı'nda sular durulmuyor. Geçtiğimiz sezon kayaların altında kalacak diziye veda eden Gülsim Ali İlhan'ın ardından bir oyuncu daha diziden ayrılıyor.

Cumartesi akşamlarına damga vuran ve reyting listelerinde hep zirveyi gören TRT 1 dizisi Gönül Dağı 3. sezonu ile yine ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizi bozkır, dostluk ve aile sevgisi ve sımsıcak hikayesi ile gönülleri ısıtmaya devam ediyor. Gülsim Ali İlhan'ın oynadığı Dilek karakterinin geçtiğimiz sezon kayaların altında kalarak ölmesinin ardından dizide dengeler değişmişti. Herkes 3. sezon Dilek'siz nasıl olacak derken dizi yeniden seyirciyi elinde tutmayı başardı ve bu başarı reytinglere de yansıdı.

Gönül Dağı dizisinin sevilmeyen karakterine gelen linçlerden sonra yapım ekibi hamle yaptı. TRT ekranlarında yayınlanan dizide bir ayrılık daha yaşanacak. Dizide son bölümlerde dikkat çeken, seyircinin de tepkisi çeken bir karakter var; Kahveci Rıfat'ı terk eden Meryem.....

3. sezonu ile tekrar TRT ekranlarında seyirci karşına çıkan Gönül Dağı'nda bir ayrılık daha yaşanacak. Senaristler, Gülsim Ali İlhan'ın vedasından sonra, seyircinin izlemek istemediği karakteri senaryodan çıkaracaklar.

Son günlerde gelen tepkilerden sonra dizinin senaristleri harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Kahveci Rıfat'ı terk eden ve kadroya geri dönen Meryem seyircilerden tepki alıyor. İddialara göre gelen linçlerden sonra yapım ekibinden yeni bir hamle geldi.

Söylenenlere göre ilerleyen bölümlerde Meryem hikayeden ayrılacak ve kadroya veda edecek. Karakteri canlandıran Sevilay Gültekin konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

İstanbul doğumlu Sevilay Gültekin, 1997 yılında dünyaya geldi. 25 yaşında olan güzel oyuncu, üniversite eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde tamamladı. Dialog Anlatım İletişim'de profesyonel oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, ardından Beyti Enginile Karakter Tasarım Atölyesi'nde ve No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimleri aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Gültekin, Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışıyor. İlk televizyon deneyimini 2018 yılında 'Yeni Gelin' dizisiyle yaşayan başarılı oyuncu şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Meryem' karakterine hayat veriyor.