Gönül Dağı'na sürpriz bir karakter geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Ferhat Eşsiz'in patronu olduğu Köprü Film'in imza attığı TRT'nin "Gönül Dağı" dizisi bu sezon da seyirciyi cumartesi akşamları ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Güçlü oyunculukları, sürükleyici senaryosu kadar seyirciye sunduğu görsel lezzetle de dikkat çeken dizinin kadrosuna yetenekli bir oyuncu katıldı.

Sevilay Gültekin "Meryem" rolüyle Gönül Dağı'nın ekibine dahil oldu.

Görme engelli olan Meryem'in hikâyesinin nasıl açılacağı merak konusu oldu.